Скоро в России: обновленный 2-литровый Changan Uni-V показали в Пекине

Changan до конца 2026 года запустит в России продажи рестайлингового Uni-V
Для российского рынка уже заявлен обновленный лифтбек Changan Uni-V. Появление рестайлинговой модели ожидается в 2026 году.
Важным изменением является добавление 2-литрового бензинового турбодвигателя, агрегатированного с 8-диапазонным автоматом Aisin. Привод у автомобиля только передний.
В интерьере сохранена прежняя концепция: низкая посадка с ориентацией на водителя, цифровая панель приборов, центральный экран и спортивные элементы декора.
Ресурс «Китайские автомобили» выяснил, что новинка уже получила ОТТС, а ее производством займется калининградский «Автотор».
05.05.2026
