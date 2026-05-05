Скоро в России: обновленный 2-литровый Changan Uni-V показали в Пекине

Changan до конца 2026 года запустит в России продажи рестайлингового Uni-V

Для российского рынка уже заявлен обновленный лифтбек Changan Uni-V. Появление рестайлинговой модели ожидается в 2026 году.

Важным изменением является добавление 2-литрового бензинового турбодвигателя, агрегатированного с 8-диапазонным автоматом Aisin. Привод у автомобиля только передний.

В интерьере сохранена прежняя концепция: низкая посадка с ориентацией на водителя, цифровая панель приборов, центральный экран и спортивные элементы декора.

Ресурс «Китайские автомобили» выяснил, что новинка уже получила ОТТС, а ее производством займется калининградский «Автотор».