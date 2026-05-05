Новый Accord только в 2030 году: Honda замораживает обновление бестселлеров
Почему мыть двигатель на мойке — плохая идея для вашего кошелька
Как защитить мотоцикл от угона: действенные методы
Что думают россияне о параллельном импорте автомобилей

Опрос «Автостата»: 61% россиян положительно относится к параллельному импорту

Эксперты « Автостата» сообщили: продажи глобальных брендов, которые ушли из России, взлетели в 2,5 раза. Правда, купить их сейчас можно только через механизм параллельного импорта – официальных поставок нет.

Эксперты подготовили свежий обзор под названием « Параллельный импорт автомобилей: отношение российских автовладельцев и личный опыт покупки». Выяснилось, что 61% респондентов относится к такой схеме положительно, еще 30% – нейтрально. И лишь 9% опрошенных она откровенно не нравится.

Каждый шестой участник опроса, кстати, всерьез подумывает о том, чтобы приобрести машину именно по параллельному импорту.

Решающий фактор при выборе – цена. 37% россиян считают: «Параллельный» автомобиль должен быть дешевле «официального» минимум на 30%. Каждого восьмого устроила бы разница в 10-20%. А вот для 18% опрошенных ценовой вопрос вообще не принципиален.

Источник:  Автостат
Ушакова Ирина
05.05.2026 
