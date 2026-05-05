Почему аккумулятор чаще всего умирает именно весной, а не зимой
9 мая
Почему аккумулятор чаще всего умирает именно весной, а не зимой
Эксперты оценили состояние авторынка России

Аналитик Целиков: авторынок России восстановился после кризиса 2022 года

Автомобильный рынок Российской Федерации окончательно пришёл в себя после обвала 2022 года. Как рассказал директор « Автостата» Сергей Целиков в рамках круглого стола от «Ридуса», показатели сейчас скачут – то вверх (конец 2025-го), то обратно вниз (январь-февраль 2026-го). Однако общая картина уже не внушает прежних опасений.

По прогнозам аналитика, по итогам 2026 года объём продаж легковых машин останется примерно на прошлогодней отметке. Речь идёт о 1,3-1,4 миллиона экземпляров – то есть без резких провалов или взрывного роста.

Интересная ситуация сложилась на «вторичке». Дарья Герасимова, директор по развитию аукциона MIGTORG, обратила внимание на неожиданный скачок в марте: прирост к 2025 году составил целых 30%. Всё дело в том, считает она, что начал реализовываться отложенный спрос – плюс дилеры активно закрывали свои квартальные планы.

Эксперты едины в одном: если рубль останется на нынешних позициях, рынок продолжит понемногу расти.

Кстати, затронули на обсуждении и международную повестку. Максим Железняк, специалист по авторынку, отметил, что блокада Ормузского пролива взвинтила цены на энергоносители. А это, в свою очередь, повышает шансы на существенный приток денег в российскую казну, что может неплохо подстегнуть и продажи машин внутри страны.

Источник:  «Ридус»
Ушакова Ирина
Количество просмотров 75
05.05.2026 
