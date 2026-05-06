#
МолнияЭлектромобильностьAuto China 2026Журнал на домРазборка неделиВыходные!Скидки на автоШиныCTO EXPO'26Дневник: Лада ИскраПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Почему аккумулятор чаще всего умирает именно весной, а не зимой
9 мая
Почему аккумулятор чаще всего умирает именно весной, а не зимой
Эксперты Лазарев и Семёнов назвали главные...
Интерьер Toyota Sequoia XK80
9 мая
Самый надежный внедорожник Toyota начали продавать в России: актуальные цены
В России появились в продаже новые Toyota...
Honda Accord
9 мая
Новый Accord только в 2030 году: Honda замораживает обновление бестселлеров
Honda задержит выпуск новинок из-за убытков в...

Апрель стал рекордным месяцем для российского авторынка

«Автостат»: продажи новых легковых авто в РФ в апреле 2026 года выросли на 15,1%

Апрель 2026 года стал рекордным для российского авторынка: продажи новых легковых машин достигли 117,5 тыс. единиц. Это лучший показатель с начала года, сообщает агентство « Автостат» со ссылкой на данные АО «ППК».

Дмитрий Ярыгин, заместитель начальника отдела аналитики агентства «Автостат», обратил внимание на важный тренд – второй месяц подряд рынок превышает планку в 100 тысяч автомобилей. В марте, кстати, было продано 104,3 тыс. машин, что тоже неплохо, учитывая, что в январе и феврале объёмы держались на уровне 80 тысяч.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Серый рынок перепродажи «красивых» номеров ликвидируют — схема уже есть

По сравнению с апрелем прошлого года рост составил 15,1%, а если брать март этого года – прибавка в 12,7%. То есть динамика уверенная и стабильная.

За первые четыре месяца 2026 года общий объём рынка составил 382,5 тыс. автомобилей. Это на 9,6% больше, чем за аналогичный период 2025-го.

Источник:  Автостат
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Количество просмотров 104
06.05.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0