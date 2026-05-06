Апрель стал рекордным месяцем для российского авторынка

«Автостат»: продажи новых легковых авто в РФ в апреле 2026 года выросли на 15,1%

Апрель 2026 года стал рекордным для российского авторынка: продажи новых легковых машин достигли 117,5 тыс. единиц. Это лучший показатель с начала года, сообщает агентство « Автостат» со ссылкой на данные АО «ППК».

Дмитрий Ярыгин, заместитель начальника отдела аналитики агентства «Автостат», обратил внимание на важный тренд – второй месяц подряд рынок превышает планку в 100 тысяч автомобилей. В марте, кстати, было продано 104,3 тыс. машин, что тоже неплохо, учитывая, что в январе и феврале объёмы держались на уровне 80 тысяч.

По сравнению с апрелем прошлого года рост составил 15,1%, а если брать март этого года – прибавка в 12,7%. То есть динамика уверенная и стабильная.

За первые четыре месяца 2026 года общий объём рынка составил 382,5 тыс. автомобилей. Это на 9,6% больше, чем за аналогичный период 2025-го.