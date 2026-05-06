Названы пять самых продаваемых кроссоверов в России: сколько они стоят

Топ-5 самых продаваемых кроссоверов в России в апреле 2026 года

Согласно недавним данным агентства « Автостат», апрель выдался весьма удачным для российского авторынка. За месяц было реализовано 117,5 тысячи новых легковых автомобилей – это абсолютный рекорд с начала 2026 года. Показатель на 15,1% превысил прошлогодний апрель, да и март, что показал результат в 104,3 тысячи машин, остался позади. Любопытно, что за первые четыре месяца рынок, в целом, подрос на 9,6%, до отметки в 382,5 тысячи экземпляров.

В общем зачёте в десятку самых продаваемых моделей пробилось сразу пять кроссоверов. Причём паркетники занимают как лидирующие позиции, так и места ближе к концу списка. Давайте разберёмся, какие внедорожники брали штурмом кошельки россиян в минувшем апреле.

Лидеры продаж: кто оказался на высоте

Безусловным чемпионом среди кроссоверов стал Tenet T7. За месяц его разошлось 7639 штук, а ценник стартует от 2,735 млн рублей. Напомним, эту модель выпускают на бывшем заводе Volkswagen под Калугой – народ, похоже, оценил доступность и относительную свежесть.

На второй строчке расположился Haval Jolion. Он, кстати, был фаворитом в марте, но сейчас уступил пальму первенства. В апреле китайский бестселлер купили 6664 раза. Цена вопроса – от 2,049 миллиона. Недавно модель получила обновление на нашем рынке, что, видимо, подогрело интерес.

Замыкает тройку его «собрат» по калужской прописке – Tenet T4. Эта модель, по сути, является копией Chery Tiggo 4 и продаётся за 2,119 млн рублей. Реализовано 3438 экземпляров.

Следом идёт Haval M6 – ещё один «калужанин», правда, собирают его на бывшем предприятии «ПСМА Рус». При цене от тех же 2,049 миллиона рублей продажи составили 3125 машин. Замыкает пятёрку Geely Monjaro – самый дорогой участник рейтинга. Этот кроссовер стоит от 4,6 млн, а разошёлся он тиражом в 2553 штуки, заняв к тому же десятое место в общем топе всех моделей.