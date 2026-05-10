В России расширили список оснований для аннулирования водительских удостоверений

В России с 1 марта 2027 года изменится порядок аннулирования водительских прав

С 1 марта 2027-го в России вступят в силу поправки, которые существенно меняют правила признания водительского удостоверения недействительным. Соответствующий документ уже принят правительством, выяснило РИА Новости.

Раньше аннулировать права могли лишь при официально подтвержденном медицинском противопоказании. Теперь же список причин стал шире – под раздачу попадут автомобилисты, которые отказались или просто уклонились от внеочередного обязательного медосвидетельствования. Причём санкции будут применяться автоматически, без лишних бюрократических проволочек.

Механизм выглядит так. Если на плановом осмотре врач заподозрит у водителя заболевание, которое мешает нормально управлять транспортом, его сначала направят на лечение. Когда диагноз подтвердится – назначат внеочередную медкомиссию. И вот тут начинается самое интересное: на её прохождение даётся строго три месяца с того момента, как человек получил уведомление.

Не уложился в этот срок – считай, прав больше нет. Они автоматически признаются недействительными и подлежат аннулированию. Никаких «а я не знал» или «забыл» – схема работает жёстко и без исключений. По сути, государство даёт водителю три месяца, чтобы разобраться со своим здоровьем, и если он этим шансом не воспользуется, то теряет право садиться за руль.