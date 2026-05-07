Количество автосалонов в России пошло на спад

Мониторинг «Автостата»: число дилерских центров в РФ сократилось на 46 за первый квартал 2026 года

За первый квартал в России стало на 46 дилерских центров меньше. При этом число дилерских контрактов выросло на 80 единиц. Об этом рассказал глава «Автостата» Сергей Целиков. По его словам, периодически в прессе проходит информация, что в России растет число дилерских центров. Но это не так. На деле же, как утверждают специалисты, растёт не количество самих автосалонов, а число контрактов с дистрибьюторами. Причина проста – китайские бренды меняют стратегию работы на нашем рынке.

В прошлом году, например, к Chery добавился Tenet (это более 200 контрактов). Geely активно взялась за развитие сети Belgee. Сейчас формируются сети под брендами Jeland (на смену или в дополнение к Jaecoo), Volga (от Geely), а впереди ещё Esteo (бывший Exeed), Tenet+ (Lepas) и другие.

Мониторинг дилерских сетей, завершившийся в конце апреля, показал, что в стране насчитывается 2925 дилерских центров. Они расположены в 2123 локациях. Под ДЦ, по словам Целикова, подразумевается отдельный вход с отдельным шоурумом. А локация – это уникальный юридический адрес. Правда, бывают и нюансы. Всё из-за большого количества «коммунальных квартир», где ведут бизнес дилеры. Всё, что можно разделить, делят, но «сиамских близнецов» никто не отменял.

Если брать статистику «Автостата» за первый квартал, то количество дилерских центров сократилось на 46 штук (минус 1,5%). Число локаций уменьшилось на 21 единицу (на 1%). Цифры вроде бы небольшие, но сам тренд настораживает. Раньше, на протяжении нескольких лет, количество ДЦ держалось вокруг отметки в 3 тысячи. Да и контрактов особо не прибавлялось.

После 2022 года ситуация кардинально изменилась, и продолжает меняться. За первые три месяца 2026 года дилеры заключили 246 новых контрактов, но при этом 166 старых расторгли. В итоге чистый прирост составил 80 контрактов. Общее их число теперь достигает 4649. Если сравнивать с 2022 годом, показатель вырос почти в полтора раза (+47%).

Больше всего локаций, салонов и контрактов, само собой, приходится на Москву и Московскую область. Следом идёт Санкт-Петербург. А среди регионов самый насыщенный дилерами – Татарстан.