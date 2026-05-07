#
МолнияЭлектромобильностьAuto China 2026Журнал на домРазборка неделиВыходные!Скидки на автоШиныCTO EXPO'26Дневник: Лада ИскраПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Почему аккумулятор чаще всего умирает именно весной, а не зимой
9 мая
Почему аккумулятор чаще всего умирает именно весной, а не зимой
Эксперты Лазарев и Семёнов назвали главные...
Интерьер Toyota Sequoia XK80
9 мая
Самый надежный внедорожник Toyota начали продавать в России: актуальные цены
В России появились в продаже новые Toyota...
Honda Accord
9 мая
Новый Accord только в 2030 году: Honda замораживает обновление бестселлеров
Honda задержит выпуск новинок из-за убытков в...

Количество автосалонов в России пошло на спад

Мониторинг «Автостата»: число дилерских центров в РФ сократилось на 46 за первый квартал 2026 года

За первый квартал в России стало на 46 дилерских центров меньше. При этом число дилерских контрактов выросло на 80 единиц. Об этом рассказал глава «Автостата» Сергей Целиков. По его словам, периодически в прессе проходит информация, что в России растет число дилерских центров. Но это не так. На деле же, как утверждают специалисты, растёт не количество самих автосалонов, а число контрактов с дистрибьюторами. Причина проста – китайские бренды меняют стратегию работы на нашем рынке.

В прошлом году, например, к Chery добавился Tenet (это более 200 контрактов). Geely активно взялась за развитие сети Belgee. Сейчас формируются сети под брендами Jeland (на смену или в дополнение к Jaecoo), Volga (от Geely), а впереди ещё Esteo (бывший Exeed), Tenet+ (Lepas) и другие.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Платные дороги России 2026: что нового?

Мониторинг дилерских сетей, завершившийся в конце апреля, показал, что в стране насчитывается 2925 дилерских центров. Они расположены в 2123 локациях. Под ДЦ, по словам Целикова, подразумевается отдельный вход с отдельным шоурумом. А локация – это уникальный юридический адрес. Правда, бывают и нюансы. Всё из-за большого количества «коммунальных квартир», где ведут бизнес дилеры. Всё, что можно разделить, делят, но «сиамских близнецов» никто не отменял.

Если брать статистику «Автостата» за первый квартал, то количество дилерских центров сократилось на 46 штук (минус 1,5%). Число локаций уменьшилось на 21 единицу (на 1%). Цифры вроде бы небольшие, но сам тренд настораживает. Раньше, на протяжении нескольких лет, количество ДЦ держалось вокруг отметки в 3 тысячи. Да и контрактов особо не прибавлялось.

Рекомендуем
Появились подробности о модернизации сегмента пикапов в РФ

После 2022 года ситуация кардинально изменилась, и продолжает меняться. За первые три месяца 2026 года дилеры заключили 246 новых контрактов, но при этом 166 старых расторгли. В итоге чистый прирост составил 80 контрактов. Общее их число теперь достигает 4649. Если сравнивать с 2022 годом, показатель вырос почти в полтора раза (+47%).

Больше всего локаций, салонов и контрактов, само собой, приходится на Москву и Московскую область. Следом идёт Санкт-Петербург. А среди регионов самый насыщенный дилерами – Татарстан.

  • «За рулем» можно читать и в MAX

Источник:  телеграм-канал Сергея Целикова
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Количество просмотров 30
07.05.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0