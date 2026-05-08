В Казахстане резко подорожают автомобили из РФ: каким машинам грозит рост цен

Казахстан ввел повышенный утильсбор на авто из России и Белоруссии

В Казахстане официально заработали новые ставки утилизационного сбора на ввозимые машины – соответствующий приказ Министерства экологии республики вступил в законную силу. Как выяснил ТАСС из данных нормативно-правовых актов, документ опубликовали ещё 6 апреля, но отсчёт пошёл через 30 дней после этого. На деле же из-за государственного праздника – Дня защитника Отечества (7 мая был выходным) – правила заработали только с 8-го числа.

Самое существенное изменение коснулось легковушек с бензиновыми моторами объёмом от 1 до 2 литров. Для них коэффициент утильсбора подскочил до 136, что даёт сумму сбора около 29,4 млн тенге (более 4,7 млн рублей по курсу на момент публикации) - дороже любой новой российской машины с таким мотором.

Для машин из РФ и Белоруссии с мотором до одного литра коэффициент установлен на отметке 22, а вот для самых больших – свыше трёх литров – он достигает 246. Электромобили, кстати, попали в привилегированное положение: если они едут не из России и не из Белоруссии, ставка для них нулевая. А вот для электричек из РФ и РБ показатель равен 60.

В Минпромстрое Казахстана объяснили нововведения просто: это зеркальный ответ на аналогичное повышение утильсбора со стороны России. Правда, есть важное исключение – машины, собранные прямо в Казахстане ( Lada, ГАЗ и КамАЗ) под новые тарифы не подпадают. При этом в Минпромторге РФ уже заявили, что пока не планируют вводить ответные меры.

