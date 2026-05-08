Популярный кроссовер Omoda подорожал: называем цены

Кроссовер Omoda C5 подорожал в РФ на 30 тыс. рублей почти во всех комплектациях

Omoda C5 снова оказалась в центре внимания из-за корректировки прайса. Практически все версии рестайлингового кроссовера прибавили в стоимости.

На этот раз прибавка коснулась трех вариантов из четырех. Исключением стала лишь начальная комплектация «Актив», которая осталась на прежней отметке. Остальные версии подорожали на 30 тысяч рублей, что составляет примерно 1,1-1,2 процента от прежней цены.

Предыдущее повышение случилось совсем недавно – в апреле. Тогда, напомним, две переднеприводные модификации из трех стали дороже на 50 тысяч рублей.

Причины происходящего в компании Omoda, кстати, решили не комментировать. Официальных объяснений новому витку роста цен на обновленный C5 не последовало.

Вот как теперь выглядит ценовая линейка:

«Актив» – 2 349 000 рублей (без изменений);

«Драйв» (передний привод) – 2 579 000 рублей (+30 000);

«Стиль» (передний привод) – 2 729 000 рублей (+30 000);

«Стиль» ( полный привод) – 2 879 000 рублей (+30 000).

Техническая начинка у всех версий одна и та же – 1,5-литровый турбомотор на 147 сил и 210 Нм момента. Разница – в трансмиссии. Переднеприводные модификации комплектуются шестиступенчатым роботом, а полноприводная версия получила семидиапазонную коробку.

Кстати, о динамике. Переднеприводный кроссовер быстрее – сотню он набирает за 9,9 секунды. Полный привод «съедает» время разгона до 11,5 секунды. И расход тоже разный: 7,4 литра в смешанном цикле против 8,3 литра у версии 4х4.