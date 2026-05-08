#
МолнияЭлектромобильностьAuto China 2026Журнал на домРазборка неделиВыходные!Скидки на автоШиныCTO EXPO'26Дневник: Лада ИскраПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Почему аккумулятор чаще всего умирает именно весной, а не зимой
9 мая
Почему аккумулятор чаще всего умирает именно весной, а не зимой
Эксперты Лазарев и Семёнов назвали главные...
Интерьер Toyota Sequoia XK80
9 мая
Самый надежный внедорожник Toyota начали продавать в России: актуальные цены
В России появились в продаже новые Toyota...
Honda Accord
9 мая
Новый Accord только в 2030 году: Honda замораживает обновление бестселлеров
Honda задержит выпуск новинок из-за убытков в...

Популярный кроссовер Omoda подорожал: называем цены

Кроссовер Omoda C5 подорожал в РФ на 30 тыс. рублей почти во всех комплектациях

Omoda C5 снова оказалась в центре внимания из-за корректировки прайса. Практически все версии рестайлингового кроссовера прибавили в стоимости.

На этот раз прибавка коснулась трех вариантов из четырех. Исключением стала лишь начальная комплектация «Актив», которая осталась на прежней отметке. Остальные версии подорожали на 30 тысяч рублей, что составляет примерно 1,1-1,2 процента от прежней цены.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Эту задачку на знание ПДД заваливают даже опытные водители

Предыдущее повышение случилось совсем недавно – в апреле. Тогда, напомним, две переднеприводные модификации из трех стали дороже на 50 тысяч рублей.

Причины происходящего в компании Omoda, кстати, решили не комментировать. Официальных объяснений новому витку роста цен на обновленный C5 не последовало.

Вот как теперь выглядит ценовая линейка:

  • «Актив» – 2 349 000 рублей (без изменений);
  • «Драйв» (передний привод) – 2 579 000 рублей (+30 000);
  • «Стиль» (передний привод) – 2 729 000 рублей (+30 000);
  • «Стиль» ( полный привод) – 2 879 000 рублей (+30 000).

Рекомендуем
Что не так с кузовом? — Краска отходит кусками!

Техническая начинка у всех версий одна и та же – 1,5-литровый турбомотор на 147 сил и 210 Нм момента. Разница – в трансмиссии. Переднеприводные модификации комплектуются шестиступенчатым роботом, а полноприводная версия получила семидиапазонную коробку.

Кстати, о динамике. Переднеприводный кроссовер быстрее – сотню он набирает за 9,9 секунды. Полный привод «съедает» время разгона до 11,5 секунды. И расход тоже разный: 7,4 литра в смешанном цикле против 8,3 литра у версии 4х4.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник:  Автоновости дня
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Количество просмотров 42
08.05.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Omoda C5

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв