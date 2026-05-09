Японский кроссовер доступнее самого дешевого «китайца» теперь можно купить в РФ

Honda Vezel из Японии и Китая ввозят в РФ с ценами от 1,75 млн рублей

Honda Vezel оказалась дешевле многих популярных китайских одноклассников. Самый доступный вариант можно купить за 1 миллион 750 тысяч рублей – это праворульная машина, привезенная под заказ из Японии во Владивосток. Леворульная версия китайской сборки там же стартует с отметки 1 миллион 780 тысяч рублей.

На фоне конкурентов цены и правда выглядят привлекательно. Скажем, Haval Jolion младших комплектаций 2026 модельного года стоит от 2 049 000 рублей, а Jaecoo J6 (он же Jeland из Санкт-Петербурга) – от 2 миллионов 290 тысяч. Ещё дороже обойдётся Belgee X50+: базовый ценник на него стартует с 2 319 990 рублей.

Что меняется в комплектации в зависимости от происхождения? Тут всё не так однозначно. Праворульный Vezel – полноприводный, с тканевым салоном, кожаным мульти-рулем, однозонным климат-контролем, круизом и электронным «ручником» с AutoHold. Плюс камера заднего вида с парктрониками, мультимедиа с большим экраном и навигацией плюс двухцветные литые диски.

Вариации из Китая радуют панорамной крышей и кожаными сиденьями вместо ткани, да и дизайн колёс у них другой. Правда, привод тут уже не полный, а передний. Зато мотор один и тот же – классический 1,5-литровый атмосферник с цепным ГРМ, выдающий от 118 до 124 сил. Коробка на всех версиях – вариатор. Этот двигатель хорошо знаком по моделям Honda Freed, Fit/Jazz, Grace, City и HR-V.

Выбор вариантов доставки приличный. В Москве китайский Vezel можно заказать за 2 миллиона рублей, а японский праворуль за те же деньги привезут в Хабаровск. В Красноярске попросят 2 100 000, в Новосибирске и Мурманске – 2 150 000, а вот в Благовещенске и Тюмени расценки поднимаются до 2 300 000 рублей.

Если нужно сразу «из наличия», готовьте минимум 2 350 000 рублей – такую цену ставят в Красноярске за леворульный экземпляр китайской сборки. В комплектацию входит мульти-руль уже с пластиковым ободом, комбинированная обивка кресел, мультимедиа с тачскрином, панорамная крыша и электростеклоподъёмники на всех дверях. В Хабаровске полноприводная версия обойдётся в 2,5 миллиона, а в Иркутске переднеприводная – на 85 тысяч дороже. Эти кроссоверы также предлагают в Новосибирске, Уссурийске, Тюмени, Екатеринбурге, Улан-Удэ, Ростове-на-Дону и Пензе.

Кстати, ранее на нашем рынке начали продавать ещё более доступную модель – Honda WR-V. В апреле её минимальная цена по параллельному импорту из Японии составляла 1 405 000 рублей.