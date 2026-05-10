В России появился надежный и доступный кроссовер Volkswagen по цене «китайца»

Volkswagen T-Cross поставляют в РФ из Китая с ценами от 1,4 млн рублей

Несмотря на то что китайские бренды активно осваивают российский рынок и наращивают локализацию, спрос на доступные европейские кроссоверы никуда не делся. Яркий пример – Volkswagen T-Cross, который на классифайдах можно найти по цене от 1 400 000 рублей.

Volkswagen T-Cross

Сравните: локализованная копия Chery Tiggo 4 под именем Tenet T4 даже в прошлогодних версиях стоит от 2 089 000 рублей, а за модель 2026 года выпуска просят уже от 2 169 000 рублей. Сам же Tiggo 4, хоть и исчез с официального сайта Chery, всё ещё доступен у дилеров – в наличии несколько сотен экземпляров. Ценник на таких авто стартует от 2 039 000 рублей. А новый компактный Jaecoo J6 и вовсе оценивается минимум в 2 290 000 рублей.

Самый выгодный вариант привезти Volkswagen T-Cross под заказ предлагают во Владивостоке. За 1 400 000 рублей местная компания готова поставить кроссовер с китайского рынка, выпущенный на совместном предприятии SAIC-Volkswagen.

Что интересно: в отличие от европейской версии, «китайский» T-Cross получил удлинённую на 100 мм колёсную базу (до 2651 мм) и кузов, «растянутый» до 4218 мм. То есть салон здесь просторнее.

За указанную сумму во Владивостоке предлагают машину в комплектации Comfort с двухцветной окраской кузова. В оснащении: салон, отделанный трёхцветной эко-кожей (бежево-чёрный с красными акцентами), панорамная крыша, цифровая приборка, сенсорный мультимедиа, двухзонный климат-контроль, бесключевой доступ с кнопкой запуска, кожаный мульти-руль, порты USB типов A и C и подогрев наружных зеркал.

Интерьер Volkswagen T-Cross

Но есть и более скромный вариант – другой владивостокский продавец готов привезти T-Cross за 1 819 000 рублей, правда, с меньшим набором опций. Вместо климат-контроля у него обычный кондиционер, мульти-руль пластиковый, а из списка отсутствуют кнопка запуска, бесключевой доступ, светодиодные фары и люк с панорамной крышей.

Техническая начинка у всех «китайских» T-Cross одинаковая – 1,5-литровый 110-сильный атмосферник семейства ЕА211. По сути, это тот же мотор CWVA/CWVB, что раньше ставили на конвейере завода Volkswagen в Калуге. Им оснащались популярные когда-то Polo, Skoda Rapid, Octavia A7 в базе и рестайлинговая Jetta шестого поколения. Коробка передач – классический шестиступенчатый автомат Aisin.

Отдельного внимания заслуживает праворульный T-Cross с японского рынка. Во Владивостоке его можно заказать за 1 750 000 рублей. Такой экземпляр оснащён 1,0-литровым 116-сильным турбомотором и семиступенчатым роботом. В комплектации: светодиодные ДХО, комбинированная отделка сидений, цифровая «приборка», мультимедиа с тачскрином, мульти-руль, камера заднего вида и двухзонный климат-контроль.

Напомним, что в первом квартале 2026 года продажи новых Volkswagen в России выросли в 4,5 раза по сравнению с прошлым годом. С января по март на учёт встала 3361 машина марки, а наибольшей популярностью пользовались кроссоверы Tiguan, Tharu и Teramont.