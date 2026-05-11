Достойный конкурент Prado: Nissan возрождает Terrano в виде рамного внедорожника
Только для своих: Rolls-Royce выпустил новую модель, которую невозможно купить

Rolls-Royce представил электрокабриолет Project Nightingale за 9,5 млн долларов

Британцы из Rolls-Royce рассекретили новинку, которая получила кодовое имя Project Nightingale. Речь идёт об эксклюзивном электрическом кабриолете – полностью бесшумном и внешне напоминающем легендарный Phantom. Но самое интересное не в дизайне, а в схеме распространения: тираж составит всего 100 машин, и продавать их на рынке никто не собирается.

За каждый экземпляр просят 9,5 миллиона долларов, хотя окончательная цена наверняка подскочит из-за обилия опций персонализации. По сути, купить этот автомобиль нельзя в привычном понимании – все 100 штук распределят среди сотрудников, которых Rolls-Royce выберет самостоятельно.

Rolls-Royce Project Nightingale
Сходство с Phantom здесь прослеживается сразу. Главное – массивная радиаторная решётка с множеством вертикальных ламелей, вырезанная из цельного куска нержавейки. По бокам от неё расположились тонкие ленты светодиодных фар. Оттуда вдоль кузова тянутся полированные полосы, которые соединяют переднюю оптику с задними фонарями. Корма, кстати, стилизована под ретро- спорткары – тут заметная наклонённая дверца багажника плюс сложный диффузор. Он помогает аэродинамике и избавляет от необходимости ставить антикрыло.

Внутри – строго два кресла. Между ними установлен сдвигаемый подлокотник, который скрывает доступ к фирменному контроллеру. Ещё одна фишка – 10 500 отдельных оптоволоконных звёзд, которые буквально обвивают пассажиров. В пресс-релизе подчёркивают: рисунок сформировали, проанализировав звуковые волны от трели соловья.

Крыша здесь откидная, и выполнена она необычно – из композитной смеси кашемира со специальными тканями. Всё это обработано составом, который не пропускает ни дождь, ни шум снаружи.

Конструктивно новинка базируется на пространственной раме – британцы сейчас ставят такую на все свои модели. А вот техническую начинку позаимствовали у электрического Spectre. Правда, конкретные характеристики пока держат в секрете; не исключено, что их скорректировали под новый кузов.

Первые владельцы получат свои Project Nightingale только в 2028 году. Ждать долго, но выбора у будущих счастливчиков особо и нет.

Источник:  Rolls-Royce
Лежнин Роман
11.05.2026 
