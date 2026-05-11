Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Nissan Terrano
11 мая
Достойный конкурент Prado: Nissan возрождает Terrano в виде рамного внедорожника
Nissan показал на в Пекине рамный внедорожник...
ELK GTR
11 мая
Обычный инженер построил копию легендарного гоночного Мерседеса у себя в гараже
Инженер из ЮАР Йохан Аккерманн создал копию...
Почему новые тормозные колодки изнашиваются вдвое быстрее
11 мая
Почему новые тормозные колодки изнашиваются вдвое быстрее
Эксперт Родионов раскрыл причину быстрого...

Автопилот приносит компании Tesla десятки миллионов долларов в месяц

Сойер Меррит: 456 тысяч подписчиков системы FSD приносят Tesla $45 млн в месяц

Инвестор Сойер Меррит (Sawyer Merritt) поделился свежими данными по системе Full Self-Driving от Tesla. Выяснилось, что на сегодняшний день около 456 тысяч владельцев электромобилей оформили ежемесячную подписку на этот сервис.

Каждый месяц такая подписка приносит компании более $45 миллионов. Внушительная сумма, если задуматься, особенно в контексте того, как активно люди начали пользоваться автопилотом в реальных поездках. Машины Tesla ежедневно накатывают в среднем 28,8 миллиона миль (это примерно 46 млн километров) в режиме FSD.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Вопрос с подвохом: где располагался мотор у этого советского снегоуборщика?

Всего три месяца назад этот показатель был вдвое меньше. Такой резкий скачок говорит о том, что технология всё глубже входит в повседневную жизнь – водители всё охотнее доверяют электронике руль.

Параллельно с этим стало известно о планах по расширению производства. На заводе Giga Berlin с июля собираются увеличить выпуск Tesla Model Y примерно на 20%. Для этого компании потребуется нанять около тысячи новых сотрудников.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник:  SawyerMerritt
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 50
11.05.2026 
Фото:Wikimedia
Поделиться:
Оцените материал:
0