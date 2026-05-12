В Москве начнут курсировать 278 новых отечественных автобусов коммерческих перевозчиков

Ликсутов: Современные машины будут обслуживать 43 маршрута в разных округах столицы

В мае в Москве выйдут на линии 278 новых отечественных автобусов коммерческих перевозчиков.

«Организатор перевозок» перезаключил семь государственных контрактов – шесть со «СтарТранс» и один с «ГорТакси». Транспорт разной вместимости выйдет на 43 маршрута.

На 13 из них (412, с321, 61, 571, 346, 378, 834, 390, 376, 579, с999, 474, 770) современные удобные автобусы уже работают, а до конца мая они появятся и на остальных.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

«Современные машины будут обслуживать 43 маршрута в разных округах города. За время работы с коммерческими перевозчиками по государственным контрактам мы привели их подвижной состав к высоким стандартам Московского транспорта и единому уровню обслуживания пассажиров.

Для комфорта москвичей и гостей столицы продолжаем развивать городской транспорт по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина».

Новые автобусы адаптированы для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями. В салоне предусмотрены климат-контроль, откидная аппарель, места для детских и инвалидных колясок, кнопки выборочного открытия дверей, комфортные кресла с USB-разъемами и мультимедийные экраны.

При подписании свежих контрактов на перевозки ключевым требованием стало удобство как для москвичей, так и для гостей столицы.

