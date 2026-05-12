Как проверить автомобильный кондиционер после зимы

Эксперт Никита Родионов: Как проверить кондиционер в авто после зимы и избежать поломки

Выяснить, в порядке ли автомобильный кондиционер после долгой зимы, на самом деле довольно просто, рассказал технический директор сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.

«Весной проведите простой тест. На прогретом двигателе включите кондиционер на минимум температуры и максимум вентилятора, откройте дефлекторы, дайте системе поработать 3−5 минут. В норме воздух должен быстро стать холодным и оставаться стабильным», – сказал Родионов.

Если из дефлекторов дует еле теплый воздух или дует неровно, а в работе компрессора слышны посторонние звуки – треск, свист, вибрации, – это верный признак, что что-то не так. По словам эксперта, так проявляют себя падение давления хладагента, неисправности муфты компрессора, его подшипника или датчиков.

Конденсатор тоже стоит осмотреть. За зиму его соты забиваются грязью, песком, реагентами – это мешает обдуву и отводу тепла. В итоге компрессор работает на износ, а холод в салоне почти не чувствуется.

При визуальном осмотре конденсатора и трубопроводов можно заметить утечки: маслянистые подтеки и зеленоватые следы в районе фитингов. Именно так из системы выходит хладагент вместе с компрессорным маслом. В таком случае уже потребуется профессиональная диагностика в автосервисе, добавил специалист.

Отдельно Родионов отметил важность обработки испарителя. Через воздуховоды его нужно продезинфицировать антибактериальным средством. Это уничтожит колонии бактерий и грибка – главную причину затхлого запаха и аллергии в салоне.

Даже если холод идет исправно, базовую диагностику стоит проводить каждый год: проверять давление, состояние компрессора, вентилятора, конденсатора и фильтра. Полноценное обслуживание с вакуумированием, заменой осушающего фильтра и перезаправкой – раз в 3-5 лет.