Популярная модель Tank получит новую модификацию

GWM выпустит удлиненный бензиновый Tank 300

Китайское Министерство промышленности рассекретило подробности о бензиновой версии удлиненного внедорожника Tank 300 Hooke Edition. Новинку могут запустить на местном рынке до конца года.

Впервые модель показали ещё в 2025 году на Шанхайском автосалоне. По сути, это новая итерация классического Tank 300, выпускающегося с 2020-го.

Внешность выдают иные передний и задний бамперы, другая решётка радиатора, шноркель и слегка изменённая верхняя часть крышки багажника. Главное, конечно, – вытянутый кузов. Увеличенная колёсная база сразу бросается в глаза, хотя панели не выглядят непропорционально.

Габариты Hooke Edition: 4886 мм в длину, 1984 мм в ширину и 1960 мм в высоту. Колёсная база – 3010 мм. Это на 126 мм длиннее, на 54 мм шире и на 57 мм выше стандартного Tank 300. База прибавила 260 мм. Снаряжённая масса варьируется от 2390 до 2510 кг.

Салон, скорее всего, не будет радикально отличаться от базовой версии – равно как и оснащение. Изображения интерьера пока не обнародовали.

Tank 300 Hooke Edition

Серьёзные изменения коснулись ходовой. Спереди двухрычажную независимую подвеску заменили неразрезным мостом, сзади тоже установлен неразрезной мост. Уменьшились свесы, благодаря чему угол въезда составил 45 градусов – это позволяет штурмовать реально сложное бездорожье.

Силовая линейка включает два варианта. Базовый – 2-литровый турбомотор E20CB на 238 л.с. Топовый – 3-литровый V6 с турбонаддувом E30Z отдачей 360 л.с. Максимальная скорость в обоих случаях – 170 км/ч.

Tank 300 Hooke Edition

Рекомендуем Найден отличный способ упростить ремонт мотора с помощью подручных материалов

В марте минпром КНР уже раскрыл гибридную версию с системой Hi4-Z: 2-литровый турбомотор на 252 л.с. плюс несколько электромоторов. Суммарная отдача – 864 л.с. Правда, у гибрида передняя подвеска осталась как у обычного Tank 300, и нет шноркеля.

Впрочем, инсайдеры компании дали понять «Китайским автомобилям», что у этой модификации мало шансов появиться в России – слишком уж узкая рыночная ниша.