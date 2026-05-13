Россия обогнала эти страны в мировом рейтинге продаж автомобилей

Авторынок РФ поднялся на 13-е место в мировом рейтинге

По итогам апреля 2026 года авторынок России занял 13-е место в мировом рейтинге. По объему продаж новых машин рынок РФ поднялся на одну позицию относительно марта, опередив Испанию, сообщил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Возглавляет рейтинг Китай, где авторынок упал сразу на 21,6% и составил 1,4 млн автомобилей. Второе место заняли США с небольшим отставанием (1,38 млн ед.; -6,7%). На третье место вышел рынок Индии (407,3 тыс. ед.; +12,2%), опередив рынок Японии (374 тыс. ед.; +9,1%). Пятерку дополнила Германия (249,2 тыс. ед.; +2,7%), близко к ней расположилась Бразилия (248,3 тыс. ед.; -7,8%).

Продажи новых легковых машин в каждой из других стран не достигли отметки в 200 тыс. единиц. Десятку рейтинга замкнули Канада, Италия, Южная Корея и Великобритания. Далее идут Франция и Мексика, а на 13-м месте в рейтинге расположилась Россия, где продажи составили 117,5 тыс. автомобилей (+15,1%).

До результата Мексики рынку РФ не хватило всего 1,4 тыс. проданных машин. Топ-15 замкнули рынок Испании, который отстал от российского на 10,6 тыс. автомобилей, и Турция. Самым растущим авторынком среди топ-15 стран стала Великобритания (+24%). Хорошая динамика продаж также отмечается в Италии (+11,6%).