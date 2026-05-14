Безбилетник проведет в тюрьме 1,5 года за нападение на контролера

Максим Ликсутов: В 2026 году произошло уже 13 нападений на контроллеров в Москве

При проверке оплаты проезда контролер ГКУ «Организатор перевозок» столкнулся с агрессией безбилетного пассажира.

Нарушитель не только отказался показывать документы, но и применил физическую силу – толкнул сотрудника, схватил и вывернул ему руку.

Сотрудники столичного Следственного комитета оперативно реагируют на каждый подобный случай: при выявлении признаков преступления незамедлительно возбуждается уголовное дело.

Кузьминский районный суд признал виновным гражданина Гасанбекова Курбанмагомеда Калсыновича по части 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти») и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 6 месяцев.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

«Призываем пассажиров быть вежливыми с контролерами ГКУ «Организатор перевозок» и оплачивать поездки строго при входе. Контролеры ежедневно проводят проверки на городских маршрутах, а также следят за безопасностью в наземном транспорте и метро. Любые противоправные действия в отношении контролеров предусматривают наказание, в том числе в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Ни один случай агрессии не остается безнаказанным».

За последние 3 года 15 безбилетников, которые совершили преступление в отношении контролеров и получили реальные сроки (до 3,5 лет лишения свободы). Нарушителей обвинили в совершении противоправных действий по двум статьям: 318 УК РФ. «Применение насилия в отношении представителя власти» и 319 УК РФ. «Оскорбление представителя власти».

