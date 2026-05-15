Больше половины купленных в РФ новых машин собраны в 2025 и 2024 годах

Эксперт Целиков: в январе—апреле на прошлогодние автомобили пришлось 64% продаж

По итогам первых четырех месяцев 2026 года на прошлогодние автомобили пришлось сразу 64% от всех проданных новых легковых машин в России, рассказал директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

По его данным, из 382,5 тыс. новых легковых автомобилей, проданных в январе-апреле, лишь 36% были выпущены в текущем году. Более половины новых автомобилей (56%) были произведены в 2025 году. Еще около 8% продаж пришлось машины 2024 года выпуска.

«В целом этот расклад продаж по году выпуска вполне адекватный. В начале прошлого года ситуация со стоком была значительно хуже», – отметил эксперт.