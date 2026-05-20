Новый мощный кроссовер показал салон — ждем в России?

Компания Xiaomi раскрыла салон 1000-сильного кроссовера YU7 GT

Кожа Nappa, алькантара, вышивки с логотипом GT и красные акценты – такой набор будет отличать Xiaomi YU7 в версии GT от стандартной модели.

Рекомендуем Набирающий популярность в РФ кроссовер получит более мощную версию

Компания Xiaomi представила фото салона перспективного кроссовера Xiaomi YU7 GT.

Интерьер получил оформление Track Red («гоночный красный»), добавляющий красного тона сиденьям, ремням безопасности и панелям. Отметим, что базовая версия Xiaomi YU7 в России довольно популярна – по меркам электрического сегмента. А новая версия GT интересна, в первую очередь, силовой установкой.

Два электромотора выдают суммарно 1003 л. с., обеспечивая разгон до 100 км/ч за 2,95 секунды и максималку в 300 км/ч. Батарея емкостью 101,7 кВт·ч обеспечивает запас хода 705 км по циклу CLTC. Характеристики кроссовера доводились на знаменитой трассе Нюрбургринг.

Внешне Xiaomi YU7 GT можно будет отличить по эксклюзивному вишнево-красному оттенку кузова Crimson Red, карбон-керамическим тормозам увеличенного диаметра и колесным дискам 21". Официальную премьеру обещают со дня на день, в конце мая. Ориентир по ценам – 450-500 тысяч юаней, то есть около 5 млн рублей. Как думаете, почем такие поедут к нам?