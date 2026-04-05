Набирающий популярность в РФ кроссовер получит более мощную версию

Xiaomi YU7 GT с мощностью 1003 л.с. готовится установить рекорд Нюрбургринга

На немецкой гоночной трассе Нюрбургринг засняли Xiaomi YU7 GT – спортивную версию кроссовера Xiaomi YU7, который набирает популярность в России.

При габаритах 5015х2007х1597 мм и колесной базе 3000 мм, полноприводный Xiaomi YU7 GT имеет два электромотора, вкупе развивающих 1003 л.с. Емкость тяговой батареи составляет 101,7 кВт·ч, запас хода варьируется от 650 до 705 км, а максималка достигает 300 км/ч. Поговаривают, что с такими данными Xiaomi YU7 GT на Нюрбургринге собирается побить рекорд круга для электрического кроссовера.

Кстати, для Xiaomi это уже становится традицией: в июне прошлого года там же, на «Нордшляйфе», седан SU7 Ultra с тремя электродвижками на 1548 л.с. побил рекорд Porsche Taycan Turbo GT.