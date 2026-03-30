Продажи этих электрокаров в России резко пошли вверх

Эксперт Целиков: спрос на электрокары Xiaomi в РФ вырос в четыре раза

С начала текущего года в России зарегистрировали 157 электромобилей Xiaomi, что почти в четыре раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года (40 штук). Об этом сообщил Сергей Целиков, глава аналитического агентства «Автостат».

По итогам прошлого года количество учтенных в РФ машин этого бренда также увеличилось в четыре раза, достигнув 703 единиц против 179 годом ранее.

Основным драйвером спроса стала новая модель – кроссовер Xiaomi YU7, включая топовую версию Max. Их активные поставки в Россию начались с августа–сентября, и сегодня на долю этих двух модификаций приходится свыше 95% продаж марки.

Xiaomi YU7
Поставки осуществляются по альтернативным каналам, поскольку у бренда пока нет официального дистрибьютора. Эксперт уточняет, что на данный момент на российском учете уже числится более 1000 автомобилей Xiaomi.

Источник:  Канал Сергея Целикова в Max
Ушакова Ирина
Фото:Xiaomi
30.03.2026 
