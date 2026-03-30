Продажи этих электрокаров в России резко пошли вверх
С начала текущего года в России зарегистрировали 157 электромобилей Xiaomi, что почти в четыре раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года (40 штук). Об этом сообщил Сергей Целиков, глава аналитического агентства «Автостат».
По итогам прошлого года количество учтенных в РФ машин этого бренда также увеличилось в четыре раза, достигнув 703 единиц против 179 годом ранее.
Основным драйвером спроса стала новая модель – кроссовер Xiaomi YU7, включая топовую версию Max. Их активные поставки в Россию начались с августа–сентября, и сегодня на долю этих двух модификаций приходится свыше 95% продаж марки.
Поставки осуществляются по альтернативным каналам, поскольку у бренда пока нет официального дистрибьютора. Эксперт уточняет, что на данный момент на российском учете уже числится более 1000 автомобилей Xiaomi.
Ранее «За рулем» перечислил самые невыгодные для перепродажи автомобили.
