Продажи этих электрокаров в России резко пошли вверх

Эксперт Целиков: спрос на электрокары Xiaomi в РФ вырос в четыре раза

С начала текущего года в России зарегистрировали 157 электромобилей Xiaomi, что почти в четыре раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года (40 штук). Об этом сообщил Сергей Целиков, глава аналитического агентства «Автостат».

По итогам прошлого года количество учтенных в РФ машин этого бренда также увеличилось в четыре раза, достигнув 703 единиц против 179 годом ранее.

Основным драйвером спроса стала новая модель – кроссовер Xiaomi YU7, включая топовую версию Max. Их активные поставки в Россию начались с августа–сентября, и сегодня на долю этих двух модификаций приходится свыше 95% продаж марки.

Xiaomi YU7

Поставки осуществляются по альтернативным каналам, поскольку у бренда пока нет официального дистрибьютора. Эксперт уточняет, что на данный момент на российском учете уже числится более 1000 автомобилей Xiaomi.

Xiaomi YU7

Ранее «За рулем» перечислил самые невыгодные для перепродажи автомобили.