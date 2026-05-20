Первым покупателям кроссовера Tenet T4L дадут приветственную скидку

Цены на просторный семейный кроссовер Tenet T4L стартуют от 2 259 000 рублей

С 22 мая дилеры Tenet начинают продажи нового кроссовера T4L.

Новинка будет доступна в комплектациях «Актив» и «Прайм» по цене от 2 259 000 рублей.

Эта модель создана для тех, кому тесен прежний городской паркетник: салон стал заметно просторнее, а багажник – вместительнее.

Под капотом новинки – 1,5-литровый турбомотор на 147 л.с., работающий в паре с 6-ступенчатым «роботом». Расход топлива в смешанном цикле составляет скромные 7,7 литра на сотню.

В базовой версии «Актив» от Tenet водителя ждут кондиционер, четыре подушки безопасности, камера заднего вида, датчики света и дождя, литые 18-дюймовые диски, два экрана по 10,25 дюйма и беспроводные Apple CarPlay с Android Auto.

Более дорогая «Прайм» добавит круговой обзор 360°, двухзонный климат-контроль и обогрев второго ряда сидений.

Все автомобили Tenet T4L оснащены расширенным зимним пакетом с подогревом руля, всех сидений, ветрового стекла и форсунок. Доступен и дистанционный запуск двигателя.

Собирают кроссовер в Калуге на заводе холдинга «АГР».

Выбрать можно один из четырех цветов: красный, белый, серый или черный.

Для первых покупателей Tenet действует специальная цена – приветственная скидка 100 тысяч рублей. Таким образом, самый доступный T4L обойдется в 2 159 000 рублей, версия подороже – в 2 329 000 рублей.

