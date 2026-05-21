Названы главные причины выхода из строя аккумулятора летом

Последствия зимы для АКБ проявляются летом из-за жары и активной электроники

Зимняя эксплуатация нередко аукается владельцам машин с приходом тепла, когда вылезают разные скрытые болячки. И самая частая из них – аккумулятор, чей ресурс ощутимо просаживается после холодов. Об этом рассказал исполнительный директор управления по работе с партнерами «СберЛизинга» Ашот Ерицян.

В морозы батарее приходится несладко. Емкость падает, а короткие поездки попросту не дают как следует подзарядиться.

« При температуре около нуля емкость аккумулятора может снижаться примерно на 20%, а при морозах до −25 градусов потери достигают 40−50%. При этом зимой двигателю требуется больше энергии для запуска, что дополнительно увеличивает нагрузку », – пояснил эксперт.

В итоге к лету устройство оказывается если не разряженным, то изношенным – хотя зимой оно еще как-то справлялось.

Ерицян отметил: сервисные службы традиционно замечают наплыв жалоб на батареи в конце зимы, весной и летом. Основные жалобы – проблемы с пуском и внезапная полная разрядка. Первый звоночек для водителя – трудности с запуском двигателя, особенно после долгого простоя. Еще стоит насторожиться, если фары светят тускло, электроника работает с перебоями, а стартер крутит словно нехотя.

«Если такие симптомы появляются регулярно, это говорит о снижении емкости аккумулятора. Игнорирование этих признаков часто приводит к полной потере заряда в самый неподходящий момент», – подчеркнул специалист.

Само по себе тепло аккумулятор не реанимирует. Наоборот – накопленный за зиму износ нередко проявляется именно летом, когда из-за включенных фар, мультимедиа и кондиционера нагрузка на бортовую электросеть резко растет. Чтобы продлить жизнь АКБ, стоит почаще проверять заряд, состояние клемм и при необходимости ставить батарею на подзарядку. Особенно это актуально, если машина ездит редко или в основном на короткие дистанции.

После зимы лучше проверить аккумулятор в сервисе. По словам Ерицяна, в среднем батарея живет 3−5 лет. Но при суровом климате и привычке ездить «только до магазина» этот срок легко сокращается до 2−3 лет.