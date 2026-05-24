На продажу выставили легенду советской мототехники — недорого!

В продаже появился советский мотоцикл Иж Планета Спорт в отличном состоянии

В Краснодаре продают мотоцикл Иж Планета Спорт 1977 года выпуска с пробегом после восстановления всего 500 км.

Владелец сообщает, что металлические элементы прошли полный пескоструй и покраску порошком, причем бак и крышки красились у официального дилера Lexus. Цилиндр двигателя расточен на координатном станке. Показатели: 350 куб.см. и 32 л.с., но неясно, стандартные ли это значения (по ним исторические данные разнятся – были разные версии) или же цифры после доработки.

Как бы то ни было, а мотоцикл интересный. Как говорит владелец, в него вложена душа, и внимание уделено каждой детали. Стоит электронное зажигание, новые подшипники, цепь и звезда, а также глушитель и шины. Чехол сиденья частично перешит. Состояние байка – как у нового.

При этом мотоцикл не является музейным экспонатом и эксплуатируется в хорошую погоду, добавляет продавец. По документам (нового образца) именно является единственным владельцем данного красавца. За мотоцикл хочет 700 тысяч рублей, но готов скинуть на безнин – непосредственно у бака. Как вам вариант на лето?