Эксперт Целиков: текущий курс рубля выгоден для закупки авто из-за рубежа

Аналитик Целиков: вторая половина июня — удачное время для покупки автомобиля

Даже при нынешнем укреплении рубля покупателям официальных автомобилей не стоит ждать ценовых скидок в июне. Таким прогнозом поделился руководитель аналитического агентства « Автостат» Сергей Целиков.

По словам эксперта, для сертифицированных марок краткосрочные колебания валюты обычно не имеют решающего значения. Зато текущий курс вполне выгоден для закупок машин за границей, так что в начале лета, вероятно, слегка оживится параллельный импорт.

«В целом вторая половина июня – удачное время для покупки автомобиля. Дилеры, закрывая квартал, будут предлагать хорошие спецусловия и скидки для выполнения своих планов по продажам», – подчеркнул Целиков.

Что касается общего рынка, то в мае, по оценке «Автостата», в России продадут около 110 тыс. новых автомобилей. Это на 5-7% меньше, чем было в апреле. «Спрос в июне ожидаю примерно на таком же уровне», – добавил эксперт.

Для сравнения: в апреле 2026 года реализация новых легковых машин достигла 117,5 тыс. штук – это рекордный показатель с начала года. По сравнению с прошлым годом апрельские продажи выросли на 15,1%, а также оказались на 12,7% выше мартовских данных.