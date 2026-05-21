Самый доступный кроссовер «дочки» Chery подешевел: называем цены

Кроссовер Soueast S06 стал доступнее на ₽100 тыс.: цены от 2 999 000 рублей

В России неожиданно снизилась стоимость самого доступного кроссовера Soueast S06, выпускаемого «дочкой» Chery. Покупателям теперь предлагают прямую выгоду в 100 тысяч рублей, благодаря чему ценник на модель опустился ниже 3 миллионов.

С учётом скидки начальная цена на Soueast S06 стартует с отметки в 2 999 000 рублей – столько просят за переднеприводную версию «Престиж». Одноименная версия с полным приводом и более мощным двигателем стоит 3 379 000 рублей с учетом той же скидки.

Модель появилась на российском рынке в начале апреля этого года. По своим размерам Soueast S06 относится к среднеразмерным SUV: длина достигает 4616 мм, ширина – 1910 мм. Высота немного различается в зависимости от привода – 1685 мм у переднеприводной версии и 1690 мм у полноприводной.

Техническая начинка тоже разная. Базовая переднеприводная версия оснащена 1,5-литровым турбомотором на 147 лошадиных сил (210 Нм), работающим в паре с 6-ступенчатым роботом. У этого двигателя, кстати, чугунный блок цилиндров и распределённый впрыск.

Полноприводная модификация «Престиж» получила более серьёзный агрегат – 1,6-литровую турбочетвёрку, выдающую уже 186 сил и 275 Нм крутящего момента. А вместо робота здесь стоит 8-ступенчатый гидромеханический автомат.