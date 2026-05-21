В РФ начали собирать новый мощный полноприводный автомобиль: чем он удивит

На заводе «АГР» в Шушарах начался выпуск премиального внедорожника Esteo MX

Завод холдинга «АГР» в Шушарах запустил производство внедорожника премиум-класса Esteo MX. В пресс-службе сообщили, что бренд Esteo стал вторым по счёту после Jeland, чьи машины собирают на этой площадке.

Перед стартом выпуска на предприятии провели серьёзное обновление. Инженерные системы полностью модернизировали, создали современную конвейерную инфраструктуру и установили высокотехнологичное оборудование – манипуляторы, конвейеры и прочее. Ключевая задача заключалась в том, чтобы встроить новую модель в существующий процесс без остановки текущего производства.

Что касается технической начинки – Esteo MX оснащён 2-литровым двигателем на 197 лошадиных сил. Работает он в паре с классическим 8-диапазонным автоматом и системой полного привода. Дорожный просвет – 210 миллиметров.

Автомобиль адаптировали под российские реалии: климат и дороги. Вдобавок внедорожник получил расширенный «зимний пакет». В него, кстати, вошли дистанционный запуск двигателя и возможность прогревать или охлаждать салон через мобильное приложение.

«За рулем» можно читать и в MAX

Выставка СТО EXPO 2026 Крупнейшая выставка запчастей и послепродажного обслуживания в России – СТО EXPO – стала бесплатной для наших читателей! За рулем - официальный партнер мероприятия, а значит, вы можете посетить экспозицию с 26 по 29 мая после простой регистрации по ссылке.

До встречи на СТО EXPO, друзья!