Вы еще можете получить бесплатный билет на крупную международную автовыставку

Международная выставка СТО Expo пройдет в Крокус Экспо с 26 по 29 мая 2026

С 26 по 29 мая в Москве распахнет свои двери международная выставка запчастей, автосервиса и послепродажного обслуживания – СТО Expo. Площадкой для события станет выставочный комплекс «Крокус Экспо».

На выставке свои новинки покажут более 400 компаний. Программа деловой части обещает быть насыщенной: свыше 200 экспертов будут участвовать в аналитических сессиях, технических обсуждениях и разборах реальных кейсов. Это интересно не только руководителям СТО, но и мастерам-приемщикам, маркетологам и поставщикам запчастей.

Помимо основной программы, здесь пройдут масштабные отраслевые премии. Так, 26 мая состоится церемония вручения Гран-при «За рулем», а 28 мая объявят новые номинации премии Бренда Года «За рулем».

На стенде стратегического информационного партнера – издательского дома «За рулем» – все дни будет работать открытая студия. Там планируют брать интервью у лидеров автомобильной индустрии.

Хорошая новость: в этом году вход на выставку абсолютно бесплатный. Чтобы получить билет, достаточно зарегистрироваться по специальной ссылке.

