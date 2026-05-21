В России начали собирать «родственника» Exeed TXL

Кроссовер MX новой российской марки Esteo напоминает китайский Exeed TXL

На бывшем заводе General Motors в Шушарах (Санкт-Петербург) стартовал выпуск нового кроссовера – Esteo MX. О том, что предприятие холдинга «АГР» освоило полный цикл сборки этой модели, стало известно 21 мая.

Напомним, что бренд Esteo – третий по счёту совместный проект компании «АГР» и китайского партнёра Defetoo. До этого на рынок выходили Tenet и Jeland. Саму марку представили публике всего месяц назад, 12 мая появились подробности о первой модели – кроссовере с индексом «MX». И вот спустя полторы недели – сообщение о начале реального производства.

Производственные мощности предприятия модернизировали. Как пояснили в пресс-службе холдинга, пришлось обновлять конвейерные линии и манипуляторы, перенастраивать роботов для нанесения стекольного клея и менять часть технологического оборудования. Завод, кстати, не монозавод: здесь же собирают модели марки Jeland, которая является родственной китайскому бренду Jaecoo.

Уровень автоматизации на предприятии высок. Например, используются промышленные роботы, беспилотные тележки AGV и цифровые системы, отслеживающие качество.

По своей сути Esteo MX – глубоко переработанная версия Exeed TXL. В Китае похожая машина продаётся как гибрид Exeed Exlantix ET5, а на некоторых зарубежных рынках бензиновый вариант носит название Exeed MX.

Внешне новинку отличают крупная решётка радиатора и овальные головные фары. А вот пропорции, линия остекления и габариты почти копируют TXL: длина – 4775 мм, ширина – 1890 мм, высота – 1725 мм при колёсной базе 2800 мм.

Двигатель – двухлитровый турбомотор мощностью 197 л.с. и крутящим моментом 375 Нм. Коробка – 8-ступенчатый автомат, привод – только полный. Дорожный просвет – 210 мм. В подвеске, как заявлялось ранее, алюминиевые рычаги и гидронаполненные сайлентблоки.

Под Россию машину основательно подготовили. «Зимний пакет» расширен: есть дистанционный запуск мотора и возможность прогревать салон через приложение. Подогревы – для передних и задних кресел, зеркал, лобового и заднего стекла, а ещё для форсунок омывателя. Сам бачок омывайки теперь на 7 литров.

Интерьер – три больших экрана, беспроводная зарядка, 21 динамик Boya Sound, кожа Nappa на сиденьях, пассажирское кресло с оттоманкой и голосовой ассистент на ИИ. Селектор коробки передач переехал за рулевое колесо.

Официальные цены и дату начала продаж пока не объявили. Однако дилеры и эксперты ещё ранее оценили новинку в районе 4,77 млн рублей. Для сравнения: Exeed TXL 2025 года стоит сейчас от 3,88 до 4,34 млн рублей без учёта спецпредложений.