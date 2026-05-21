«Газпромнефть-СМ» и РОЛЬФ расширяют совместную федеральную сеть СТО

«Газпромнефть – смазочные материалы» и автомобильный дилер РОЛЬФ ввели в эксплуатацию новую станцию технического обслуживания в Краснодаре.

Объект стал четвертым в рамках совместного проекта G-Energy Service РОЛЬФ — ранее сервисные центры под этим брендом заработали в Самаре, Новосибирске и Уфе. Всего по соглашению, подписанному сторонами на ПМЭФ-2025, географию сети планируется расширить примерно до 100 точек по всей стране. Ключевая задача проекта — формирование доступной инфраструктуры профессионального сервиса и рост общего уровня безопасности на дорогах.

Выбор Краснодара для очередного этапа не случаен. Это десятый по численности населения город России и крупнейший в Южном федеральном округе. Краснодарский край удерживает лидерство среди нестоличных регионов по объему зарегистрированного автопарка — на него приходится 4,4% всех легковых машин страны. По данным «Автостата» за 2025 год, 70% местных автомобилей старше 10 лет, что формирует устойчивый спрос на качественное постгарантийное обслуживание.

Станции новой федеральной сети позиционируются в премиальном сегменте и рассчитаны как на гарантийное, так и на постгарантийное обслуживание машин российских и зарубежных брендов. В перечень услуг включены экспресс-диагностика, замена технических жидкостей, шиномонтаж, мелкий ремонт и установка аккумуляторов.

Принципиальное преимущество сети — прямой доступ к продукции «Газпромнефть-СМ». Моторные масла поставляются на сервисные станции напрямую с собственных заводов компании, без посредников. Ассортимент насчитывает свыше 150 наименований, рассчитанных на любые типы двигателей и условия эксплуатации. Кроме того, клиентам доступна система предиктивной диагностики смазочных материалов и техники G-Lab. Технология позволяет за несколько минут на основании анализа работающего масла оценить состояние агрегатов автомобиля.

Генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы» Анатолий Скоромец так охарактеризовал философию проекта:

«В основе сети лежит качественное масло и технологическая экспертиза. От поставки продукта напрямую с завода до предиктивной диагностики G-Lab — мы убираем любых посредников между водителем и надежностью его автомобиля. Краснодар, один из ключевых транспортных узлов Юга, стал четвертой точкой на карте, но по существу это развертывание национальной сети, в которой качество сервиса больше не зависит от географии. Это — инфраструктура технологического суверенитета автомобильной России».

В свою очередь, генеральный директор ГК «РОЛЬФ» Светлана Виноградова подчеркнула значимость проекта для регионов:

«Открытие станции в Краснодаре — это вклад в развитие транспортной инфраструктуры и повышение качества автомобильного сервиса. Сегодня срок владения автомобилями растет, поэтому особенно важно обеспечивать жителям страны возможность качественного обслуживания транспорта. Наша задача — сделать так, чтобы в любом регионе России клиенты могли получать сервис уровня официального дилера и быть уверенными в надежности своего автомобиля на каждом километре пути».

Справка: «Газпромнефть – смазочные материалы» — один из лидеров рынка масел, смазок и технических жидкостей. Продукция выпускается на собственных производственных площадках в Омске и Московской области. Ассортимент включает порядка 1000 наименований для всех секторов рынка.