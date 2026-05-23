Пора менять машину: 4 сигнала, которые нельзя игнорировать

Авто нужно менять, когда ремонт становится очень дорогим, а техосмотр – пыткой

Автомобильный рынок в России сейчас переживает непростые времена, и эксперты советуют не спешить с покупкой новой машины без крайней нужды.

Однако есть ситуации, когда лучше расстаться со старым автомобилем, как бы ни хотелось покататься на нем еще пару лет.

Специалисты назвали несколько тревожных звоночков. Первый и самый очевидный – финансовый: если за полгода незапланированные поломки двигателя или ходовой части «съедают» больше 150 тысяч рублей, продажа становится разумным решением.

Обратите внимание на возраст. Когда машине больше десяти лет, а пробег перевалил за 100–150 тысяч километров, производитель уже не гарантирует надежность узлов. Капитальный ремонт мотора на таком авто часто стоит почти как сам автомобиль, и проще купить другой подержанный экземпляр.

Еще один веский аргумент — коррозия или трещины на несущих элементах кузова, таких как лонжероны: металл может потерять до 30% жёсткости, что небезопасно.

Наконец, не стоит забывать про психологический фактор. Если вы ловите себя на мысли, что машина начала раздражать, вам не жаль ее при малейшей царапине, а навязчивая мечта о новом авто не дает покоя, возможно, действительно пришло время проститься, сохранив теплые воспоминания.