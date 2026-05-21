Новый кроссовер известного бренда с ценой менее 2 млн рублей едет в РФ

Бюджетный электрический кроссовер Deepal S05 прошел сертификацию в России

Электрический кроссовер Deepal S05 получил Одобрение типа транспортного средства, необходимое для начала продаж таких автомобилей в России.

В российской версии будет два электромотора суммарной мощностью 381 л.с., а паспортный запас хода составляет 500 км. Дата старта пока не объявлена, но по ценам можно сориентироваться по соседней Белоруссии, где модель продается с августа прошлого года: различные комплектации стоят от 53,9 до 66,9 тысяч белорусских рублей – по текущему курсу это от 1,4 млн до 1,7 млн рублей российских.

Напомним, Deepal – это электрический бренд компании Changan, а кроссовер S05 с габаритами 4620 / 1900 / 1600 мм – начальная модель линейки. Модель активно продвигается на внешние рынки – в частности, с осени 2025-го представлена в Европе. Там цены на нее гораздо выше.