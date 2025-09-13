Этот новейший кроссовер для Европы привезут в РФ

Changan Deepal S05 вышел на рынок Европы – модель появится в России

В то время как Changan Deepal S07 прошел обновление для китайского рынка, младшая модель S05 официально вышла на рынок стран Европы.

На проходящем в эти дни в Мюнхене автосалоне IAA Mobility состоялась презентация Changan Deepal S05 для европейского рынка. S05 – это начальная модель линейки Deepal, габариты машины составляют 4620 / 1900 / 1600 мм, а электрическая силовая установка выдает 272-435 л.с. в зависимости от версии. Пробег на одном заряде – 445-485 км по циклу WLTP. Европейские цены лежат в диапазоне от 38 990 до 44 990 евро – это примерно 3,8-4,35 млн рублей.

У Deepal S05 есть и другие версии, которые европейцам не предложат: «электричка» на 238 л.с. с запасом хода 510 км по циклу CLTC и последовательный гибрид с электромотором на 217 л.с., 1,5-литровым ДВС мощностью 98 л.с. и запасом хода 1234 км.

Кстати, в конце августа модель начали продавать в Республике Беларусь, и цены куда ниже европейских: источник сообщает, что Deepal S05 в РБ стоит от 53,9 до 66,9 тыс. белорусских рублей – это всего 1,47-1,83 млн в российских деньгах. Тот же источник указывает, что модель выведут и на российский рынок – правда, точных сроков дебюта представители Changan пока не раскрывают.