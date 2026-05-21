В России возродят национальный рейтинг безопасности автомобилей RuNCAP

Национальные краш-тесты RuNCAP перезапустят в России до 2030 года

В России готовится к возвращению национальный рейтинг оценки безопасности транспортных средств RuNCAP. Соответствующий план анонсировала пресс-служба Правительства РФ.

Согласно сообщению ведомства, ключевая задача – актуализировать требования к системам безопасности в автомобилях. Ведь в критической ситуации жизни людей спасает не только оперативная помощь, но и грамотно сработавшее оборудование.

Для стимулирования внедрения новых технологий как раз и планируется перезапустить RuNCAP в период с 2027 по 2030 год.

Результаты этого рейтинга станут инструментом для продвижения самых защищённых моделей, в том числе при госзакупках. Фактически производители получат прямой экономический интерес делать свои машины безопаснее для водителей и пассажиров.

Интересно, что проект RuNCAP изначально запустили ещё в ноябре 2018-го. Правда, до реальных краш-тестов и публикации первых рейтингов дело тогда так и не дошло.