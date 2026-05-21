Сколько кваса безопасно выпить перед поездкой: ответ юриста

Юрист Терентьев: после большого объема свежего кваса лучше не садиться за руль

Спиртное, по закону, – это любой напиток, где этилового спирта больше 0,5% от общего объема. Правда, из этого правила есть исключения: кефир и квас, хоть и содержат небольшую дозу алкоголя, формально к алкогольной продукции не относятся. Об этом напомнил Дмитрий Терентьев, эксперт московского отделения «Опоры России» по алкогольному праву, в эфире «Радио 1».

Если говорить о дороге, то наказание для водителя последует лишь тогда, когда алкотестер покажет концентрацию спирта выше 0,16 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха. Юрист подчеркнул: прибор не зафиксирует опьянение, если человек выпил немного кваса. Но ситуация меняется, когда речь идет о большом количестве совсем свежего напитка – тогда риск получить штраф действительно есть.

«Алкотестер не покажет у водителя состояние алкогольного опьянения в случае употребления небольшого объема кваса. Возможно, прибор может показать большое количество алкоголя в организме, если выпить достаточно много и совсем свежего продукта, но в таком случае лучше не садиться сразу за руль», – объяснил Терентьев.