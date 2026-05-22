За эти нарушения точно отберут права

Юрист Воропаев перечислил три нарушения водителя, за которые точно лишат прав

Управление машиной в пьяном виде или нежелание проходить проверку на трезвость – это почти стопроцентный способ остаться без водительского удостоверения. По той же схеме, как рассказал автоюрист Лев Воропаев, срабатывает и побег с места аварии.

« Лишением прав закончится управление автомобиля в состоянии опьянения и отказ от прохождения медицинского освидетельствования по требованию сотрудника Госавтоинспекции либо врача (если водитель доставлен в медицинское учреждение)», – подчеркнул юрист.

В судах, по его оценке, примерно 95% разбирательств по факту оставления ДТП заканчиваются изъятием прав. Все эти случаи законодательство относит к самым тяжким – наказание за них практически неотвратимо.

Источник:  Газета.Ру
