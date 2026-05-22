В России запустили серийное производство генераторов для автомобилей Lada
Тольяттинская «НПК Автоприбор Искра» (структура Группы «Автоприбор») вывела на серийный уровень выпуск автомобильных генераторов. Новые компоненты рассчитаны на всю линейку Lada: от Vesta и Largus до Granta и новейшей Iskra. Производственная мощность линий – до 700 тысяч изделий ежегодно. К тому же компания активно готовится стартовать с поставками для Haval.
Бюджет проекта перевалил за 763 млн рублей – такую цифру приводит пресс-служба Фонда развития промышленности. Львиную долю, 567 млн, фонд выделил в виде льготного займа по программе «Автокомпоненты». Кстати, это уже 1200-е предприятие, чей запуск прошел при поддержке ФРП.
На заемные средства приобрели сборочные линии для ротора, статора и финальной сборки генераторов. Еще купили стенд для проверки на долговечность, разрывную машину и оснастку.
Компания планирует ежегодно отгружать АВТОВАЗу до 480 тысяч генераторов. Остальное пойдет на нужды других российских автозаводов. Ресурс готового генератора – 360 тысяч километров, при этом гарантия составляет 100 тысяч км пробега.
Управляющий директор Группы «Автоприбор» и член совета директоров «НПК Автоприбор» Даниил Черненко поделился планами: следом предприятие запустит заводы по выпуску рулевых колес, ремней безопасности с подушками, распределительных валов, а также электродвигателей для систем ABS, ESP и охлаждения.
