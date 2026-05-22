В России запустили серийное производство генераторов для автомобилей Lada

«НПК Автоприбор Искра» начала серийный выпуск автомобильных генераторов для Lada

Тольяттинская «НПК Автоприбор Искра» (структура Группы «Автоприбор») вывела на серийный уровень выпуск автомобильных генераторов. Новые компоненты рассчитаны на всю линейку Lada: от Vesta и Largus до Granta и новейшей Iskra. Производственная мощность линий – до 700 тысяч изделий ежегодно. К тому же компания активно готовится стартовать с поставками для Haval.

Бюджет проекта перевалил за 763 млн рублей – такую цифру приводит пресс-служба Фонда развития промышленности. Львиную долю, 567 млн, фонд выделил в виде льготного займа по программе «Автокомпоненты». Кстати, это уже 1200-е предприятие, чей запуск прошел при поддержке ФРП.

На заемные средства приобрели сборочные линии для ротора, статора и финальной сборки генераторов. Еще купили стенд для проверки на долговечность, разрывную машину и оснастку.

Компания планирует ежегодно отгружать АВТОВАЗу до 480 тысяч генераторов. Остальное пойдет на нужды других российских автозаводов. Ресурс готового генератора – 360 тысяч километров, при этом гарантия составляет 100 тысяч км пробега.

Управляющий директор Группы «Автоприбор» и член совета директоров «НПК Автоприбор» Даниил Черненко поделился планами: следом предприятие запустит заводы по выпуску рулевых колес, ремней безопасности с подушками, распределительных валов, а также электродвигателей для систем ABS, ESP и охлаждения.