Марка Belgee выпустит упрощенный вариант кроссовера X50

Директор «Белджи»: на 2026 год намечен выпуск Belgee X50 в упрощённой версии

Последний экземпляр кроссовера Belgee X50 сошёл с конвейера 6 апреля 2026 года. Впрочем, автопроизводитель вовсе не прощается с этой моделью. Как сообщил белорусскому изданию av. by директор СЗАО «Белджи» Геннадий Свидерский, на этот год в планах стоит выпуск Х50 с современным 4-цилиндровым двигателем.

Правда, мотор будет меньшей мощности. Кроме того, машина получит более простые системы и слегка изменённую внешность. «Современный 4-цилиндровый двигатель, но меньшей мощности, а также более простые системы и слегка изменённая внешность», – уточнил Свидерский.

По сути, речь идёт об «ободранной» версии – так в автопроме называют модели с урезанным оснащением. У неё будет менее продвинутая медиасистема, базовый набор водительских ассистентов и ряд других упрощений.

Зачем такие жертвы? Как объяснил руководитель, главная цель – создать более доступный автомобиль. Эти машины планируют поставлять в службы каршеринга, такси и для корпоративных парков. Сферы, где стартовая стоимость играет решающую роль.

Источник:  Av.by
