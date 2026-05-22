Российский авторынок разогнался: сколько денег потратили на машины в апреле

Газпромбанк Автолизинг: в апреле россияне купили новых авто на 396 млрд рублей

Совместное исследование «Газпромбанк Автолизинг» и агентства «Автостат» показало любопытную динамику: в апреле 2026-го россияне выложили за новые легковушки почти 396 миллиардов рублей. Эта цифра стала рекордной с начала года и оказалась на 21,8% выше, чем в аналогичном периоде 2025-го (тогда было 325,1 млрд рублей). Если сравнивать с мартом, прирост составил 7,2% – месяцем ранее покупатели потратили 369,2 миллиарда. А за четыре месяца текущего года общая сумма на авторынке достигла 1,33 триллиона рублей, что на 21,6% больше прошлогодних показателей.

Интересный перекос: доля премиальных авто в структуре расходов за год немного сжалась – с 26,6% до 25,5%. Хотя в денежном выражении их продажи подросли. В апреле было реализовано 11,7 тысячи таких машин (+13,1%), на которые ушёл 101 миллиард рублей (+16,8%). Но всё-таки бюджет россияне активнее тратили на масс-маркет: там объём реализации вырос на 15,3% (105,9 тысячи машин), а затраты подскочили на 23,6% – до 294,9 миллиарда. В итоге на массовые модели потратили почти втрое больше, чем на премиум.

Кстати, сильнее всего расходы подскочили в сегменте отечественных брендов. В апреле на них ушло 98,2 миллиарда рублей – на 85,3% больше, чем год назад. Японские марки прибавили 84,5% (32,6 млрд), европейские – 32,1% (60,4 млрд), американские – 26% (4,8 млрд). Зато «корейцы» потеряли 2,7% (5,7 млрд), а «китайцы» – 4,8% (179,3 млрд).

Несмотря на это, китайские бренды всё ещё лидируют по доле в финансовой ёмкости – 45,3%. Хотя год назад показатель был куда выше – 57,9%. Зато доля российских марок выросла в полтора раза: с 16,3% до 24,8%. У японцев она поднялась с 5,4% до 8,2%, у европейцев – с 14,1% до 15,3%. А вот корейские и американские марки остались почти без изменений (1,4% и 1,2% соответственно).

По количеству проданных машин в апреле неожиданно вырвались вперёд отечественные бренды – 49,7 тысячи штук. Они обошли китайцев, у которых 48,6 тысячи. Отставание остальных игроков весьма существенное: японцы – 6 тысяч, европейцы – 5,7 тысячи, корейцы – 1,4 тысячи, американцы – всего 0,5 тысячи.

Сегмент SUV остаётся главным денежным «локомотивом». В апреле было реализовано 82,7 тысячи кроссоверов и внедорожников, а сумма затрат на них достигла 313,1 миллиарда рублей. В штуках это 70,3% рынка, в деньгах – 79,1%. Для сравнения: год назад доли были 68,4% и 77,6% соответственно.

А вот автомобили B-класса, вторые по популярности, наоборот, сдают позиции. Их доля в продажах сократилась с 21,5% до 19,1%, в финансовой ёмкости – с 10% до 8,8%. По итогам апреля таких машин разошлось 22,5 тысячи на общую сумму 34,8 миллиарда рублей. Что до остальных сегментов, то каждый из них не дотянул даже до 2,5% – ни по количеству, ни по деньгам.

Комментирует ситуацию Дмитрий Ярыгин, замначальника отдела аналитики «Автостат»: «После зимней «спячки» российский авторынок разогнался и штурмует новые высоты: если в январе и феврале он находился на отметке 80 тысяч единиц, то в марте и апреле – превышал 100 тысяч штук. Причем апрельский результат стал максимальным в 2026 году, когда было реализовано 117,5 тыс. новых легковых машин. Соответствующим образом ведут себя и затраты на их покупку: в зимние месяцы они даже не достигли 300 миллиардов, в начале весны – уверенно преодолели этот рубеж (около 370 млрд рублей), а в середине – совсем немного не дотянули до 400 миллиардов. Так, в апреле на покупку новых автомобилей было потрачено почти 396 млрд рублей».

Николай Фомин, директор департамента продаж «Газпромбанк Автолизинг», добавляет: «Более 80% российского авторынка суммарно принадлежит отечественным и китайским брендам. Они же занимают в общей сложности не менее 70% в структуре финансовой емкости. При этом сравнивая показатели апреля нынешнего и прошлого годов, мы наблюдаем определенную трансформацию, когда доля „китайцев“ снижается, а российских марок – растет. Во многом это связано с появлением локальных брендов, автомобили которых созданы на базе китайских моделей. Ярким примером этого служит Tenet, который фактически пришел на смену Chery, и уже входит в топ-3 по продажам. Данная тенденция будет только усиливаться – за счет выхода на рынок таких марок, как Jeland, Volga и других».