Нарушителям правил парковки у столичного зоопарка грозит эвакуация

МАДИ: у Московского зоопарка паркуйтесь только в разрешенных местах

Московская административная дорожная инспекция призывает автовладельцев парковаться у Московского зоопарка только там, где это разрешено.

Весной и летом здесь становится многолюдно, и игнорировать ПДД опасно. Инспекторы контролируют соблюдение правил остановки и стоянки в зоне действия запрещающих знаков ради безопасности пешеходов и водителей.

С начала 2026 года у зоопарка выявлено 46 нарушений.

Машины нарушителей эвакуированы, составлены административные материалы.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

«Московский зоопарк пользуется популярностью у жителей и гостей города в течение всего года, поэтому рекомендуем автомобилистам заранее планировать маршрут и выбирать разрешенные места для парковки.

Остановка под запрещающими знаками создает помехи для движения и увеличивает риск аварийных ситуаций. Постоянный контроль со стороны МАДИ за такими нарушениями помогает повышать безопасность на дорогах столицы».

Сообщить о нарушении правил остановки и стоянки можно по номеру МАДИ: +7(495)540-76-56.

