Нарушителям правил парковки у столичного зоопарка грозит эвакуация
Московская административная дорожная инспекция призывает автовладельцев парковаться у Московского зоопарка только там, где это разрешено.
Весной и летом здесь становится многолюдно, и игнорировать ПДД опасно. Инспекторы контролируют соблюдение правил остановки и стоянки в зоне действия запрещающих знаков ради безопасности пешеходов и водителей.
С начала 2026 года у зоопарка выявлено 46 нарушений.
Машины нарушителей эвакуированы, составлены административные материалы.
Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:
«Московский зоопарк пользуется популярностью у жителей и гостей города в течение всего года, поэтому рекомендуем автомобилистам заранее планировать маршрут и выбирать разрешенные места для парковки.
Остановка под запрещающими знаками создает помехи для движения и увеличивает риск аварийных ситуаций. Постоянный контроль со стороны МАДИ за такими нарушениями помогает повышать безопасность на дорогах столицы».
Сообщить о нарушении правил остановки и стоянки можно по номеру МАДИ: +7(495)540-76-56.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube