Назван мировой лидер по продажам автомобилей

«Автостат»: мировой авторынок в апреле сократился на 3%

По данным консалтинговой компании GlobalData, которые приводит агентство « Автостат», апрель 2026 года оказался не слишком удачным для глобального автопрома. За месяц по всему миру реализовали 7 135 826 легковых и легких коммерческих машин – это на 3,4% меньше, чем в апреле прошлого года.

Китай по-прежнему удерживает пальму первенства по объёму продаж, но показал серьёзное падение. В Поднебесной за апрель разошлось 1 640 547 экземпляров – это на 19,7% меньше, чем годом ранее. Не порадовал и американский рынок: в США продали 1 382 444 автомобиля, что на 6,6% ниже прошлогоднего уровня.

Впрочем, есть и позитивные моменты. Западная Европа в целом прибавила 6,6% – суммарный показатель достиг 1 152 408 машин. Восточная Европа тоже подросла: здесь реализовали 402 217 единиц, что на 4,9% больше, чем в апреле 2025-го.

Настоящий всплеск случился в Индии – местные дилеры продали 503 862 автомобиля, прибавив сразу 25,2%. Южная Америка тоже в плюсе: 281 345 машин, рост на 13,1%. Из других крупных рынков стоит выделить Японию (368 741 шт.; +8,4%), Канаду (176 857 шт.; -3,3%) и Южную Корею (151 091 шт.; +1,9%).