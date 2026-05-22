В России стартовало производство нового добротного полноприводного автомобиля

Завод «АГР» в Шушарах начал выпуск премиального кроссовера Esteo MX

В Шушарах на мощностях холдинга «АГР» стартовало серийное производство кроссовера премиум-класса под названием Esteo MX. Для этой производственной площадки новинка стала второй моделью – до неё здесь запустили сборку машин бренда Jeland, сообщили представители компании.

Перед запуском линии предприятие кардинально модернизировали. Инженеры полностью обновили системы, отладили конвейеры, поставили современные манипуляторы и другое высокотехнологичное оборудование. Причём главной задачей было вписать новинку в уже работающий процесс, не приостанавливая текущую сборку.

Теперь о самом интересном – начинке. Под капотом Esteo MX стоит двухлитровый мотор мощностью 197 лошадей. В паре с ним трудится классический 8-диапазонный автомат и система полного привода. Дорожный просвет у внедорожника – 210 миллиметров.

Машину неплохо адаптировали под наши условия – и климат, и дороги. Кстати, производитель расширил так называемый «зимний пакет». Теперь, например, доступен дистанционный запуск двигателя, а также возможность прогревать или охлаждать салон прямо через мобильное приложение.

