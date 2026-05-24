В России стартовали продажи нового семейного кроссовера отечественной сборки

Продажи кроссовера Tenet T4L стартовали в РФ 22 мая с ценами от 2,26 млн рублей

Кроссовер Tenet T4L официально начал продаваться во всех дилерских центрах с 22 мая и доступен в двух комплектациях – «Актив» и «Прайм» – по цене от 2 259 000 рублей. Новый кроссовер заметно превзошёл своего предшественника по габаритам: прибавка в длине составила 186 мм (итог – 4506 мм), а в высоте – 50 мм (до 1701 мм). Колёсная база тоже подросла на 40 мм, достигнув отметки в 2650 мм.

При этом модель не растеряла сильных сторон Tenet T4. Внутри стало просторнее, объём багажного отделения варьируется от 475 до 1500 литров, а набор опций остался насыщенным и хорошо знакомым. По сути, производитель сделал ставку на проверенное оснащение, добавив простора.

Базовое исполнение включает комбинацию из двух экранов: основной щиток приборов с борткомпьютером и отдельный 8-дюймовый сенсорный дисплей для управления климатом. Среди приятных мелочей – датчик света и дождя, аудиосистема на шесть динамиков, задние парктроники и поддержка Android Auto с Apple CarPlay по воздуху.

Кстати, заводская комплектация уже предлагает светодиодные фары, современную телематику, регулируемые по высоте подголовники и 18-дюймовые литые колёса. А ещё для новинки сертифицировали тягово-сцепное устройство – максимальная масса прицепа достигает 750 кг.

Под капотом – бензиновый турбомотор объёмом 1,5 литра, выдающий 147 лошадиных сил. Работает он в паре с 6-ступенчатым роботом, оснащённым двумя «мокрыми» сцеплениями. Производитель заявляет средний расход топлива в смешанном цикле на уровне 7,7 литра на сотню.

Помимо цифровых систем и телематики, стоит отметить продуманный зимний пакет. Он включает дистанционный запуск двигателя, предварительный прогрев салона, обогрев сидений и руля, а также подогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.

Инженеры явно ориентировались на российские реалии. Особый упор сделан на защиту от коррозии: днище и скрытые полости кузова обработаны антикоррозийными составами и воском, плюс добавлена антигравийная и шумоподавляющая защита.

Что касается комплектаций, «Актив» предлагает камеру заднего вида, передние кресла с отделкой из искусственной кожи, кондиционер, четыре подушки безопасности и уже упомянутый «теплый пакет». Стоимость – 2 259 000 рублей.

Версия «Прайм» получает камеры кругового обзора 360°, двухзонный климат-контроль, передние парктроники, обогрев задних сидений и электропривод складывания зеркал. За такой набор опций просят 2 429 000 рублей.