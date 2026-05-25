Эти нововведения в инфраструктуре увеличили скорость движения автобусов в 2 раза

На 10 улицах Москвы организованы специальные коридоры для наземного транспорта

В столице активно развивается система обособленных полос для общественного транспорта. Благодаря особой организации движения пассажиры экономят время в пути в среднем в 2-4 раза, к тому же аварийность на таких участках заметно снижается.

В чем особенности таких участков:

Выделенные полосы выносят в левый ряд или на ось улицы.

Остановки обустраивают на специальных островных платформах.

На перекрестках для автобусов и электробусов создают приоритетные условия

Выделенка в левом ряду не прерывается. Благодаря чему общее число парковочных мест и възды во дворы в правом ряду сохраняются.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

– Обеспечение приоритета для наземного транспорта столицы — одна из наших важных задач. По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина вместе с коллегами развиваем транспортную инфраструктуру в городе. На 10 улицах обустроили специальные скоростные коридоры. По ним проходят 85 маршрутов автобусов и электробусов. Благодаря этому вырастает скорость движения, а также сокращается время ожидания на остановках для пассажиров .

Подобные «скоростные коридоры» – общепринятая мировая практика, её используют в районах с высокой загрузкой транспорта, большим числом перекрёстков и помех. В России такие решения уже внедрены в Санкт-Петербурге и Белгороде.

В Москве схема работает более чем на десяти улицах, включая Яузскую, Солянку, Большую Лубянку, Сретенку, Верхнюю Сыромятническую, Кожевническую, Волочаевскую, Маршала Шестопалова, а также на Солянском и Лубянском проездах, Новой и Старой площадях и в Костомаровском переулке.

По оценкам, эффективность такого подхода высокая, и для СВАО Москвы этот коридор становится важным дополнением к рельсовому каркасу.

По коридору курсирует 33 маршрута наземного транспорта, причём 9 из них – электробусные. В целом на линиях работает 335 современных автобусов и электробусов, собранных в России.

Структура маршрутов выглядит так: 3 магистральных, 20 районных, 8 социальных и 2 ночных. 24 маршрута обслуживаются обычными автобусами, а 9 – электробусами. При этом 20 маршрутов находятся в ведении ГУП «Мосгортранс», а ещё 13 обслуживают коммерческие перевозчики, работающие по госконтрактам.

Самыми популярными направлениями считаются магистральные маршруты м44 (соединяет платформу Лось с Лобненской улицей) и м59 (связывает Осташковскую улицу с посёлком Северный). У обоих маршрутов большая часть трассы проходит как раз по ускоренному коридору.