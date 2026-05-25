Аналитик Целиков: Российский авторынок сохраняет стабильность

Эксперт Целиков подвёл итоги продаж автомобилей в России с 18 по 24 мая

На прошлой неделе российский авторынок показал спокойную динамику – без взлётов и резких падений. Как рассказал в своём Telegram-канале руководитель агентства « Автостат» Сергей Целиков, с 18 по 24 мая 2026 года было продано 25,4 тыс. новых легковушек. Это на 1,4% выше, чем семью днями ранее, и сразу на 16,4% больше, чем за ту же неделю год назад.

С сегментом лёгкого коммерческого транспорта (LCV до 3,5 тонны) ситуация почти не изменилась: 1,1 тыс. машин – это всего на 0,3% меньше показателя предыдущей недели. А вот если сравнивать с прошлым годом, падение серьёзное – минус 28,5%. Грузовиков реализовали 888 штук. Прирост к предыдущей неделе составил 6%, хотя по сравнению с 21-й неделей 2025 года зафиксирован лёгкий спад – в 1,7%.

Остальные ниши тоже обошлись без сюрпризов. Эксперты говорят: ситуация на рынке ровная, предсказуемая и куда более понятная, чем годом ранее. Если же говорить об итогах всего месяца, то они, скорее всего, окажутся чуть скромнее апрельских – по легковушкам рынок, вероятно, удержится в пределах 110 тысяч единиц. А суммарно по коммерческой технике (LCV и грузовики) продадут около 10 тысяч штук.