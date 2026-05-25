Эксперты сравнили надежность «китайцев» с ушедшими иномарками

Эксперт Житнухин: Качество и долговечность китайских машин улучшаются

Китайские автомобили пока уступают европейским, японским и южнокорейским брендам по частоте поломок. Ресурс у них короче, чем у традиционных иномарок, но динамика улучшений налицо – качество и долговечность постепенно растут. Такую оценку агентству « Автостат» дал операционный директор автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин.

Производители из КНР постоянно работают над своей продукцией, поэтому разрыв в ресурсе с европейскими и мировыми брендами в ближайшее время должен сократиться до 15-20%. Добиться этого планируют за счёт инновационных технологий. «Новые платформы (CMA у Geely, LEPA у Changan) значительно повышают долговечность, а гибридные силовые установки BYD увеличивают ресурс до 200 тыс. км», – поясняет Евгений Житнухин.

Мнения экспертов о ресурсе и надёжности

Технический директор международной сети автосервисов FIT SERVICE Никита Родионов считает, что утверждать, будто ресурс китайских машин заведомо ниже, пока рано. На рынке есть модели, которые неплохо переносят российские реалии. Для конечного владельца, по его словам, важнее не происхождение машины, а режим эксплуатации и качество обслуживания. Адаптация регламентов под местный климат, использование проверенных запчастей и своевременная диагностика способны сгладить конструктивные особенности.

«Субъективно – европейские, японские и корейские бренды как будто были надежнее. Ряд клиентов продолжает эксплуатировать свои автомобили, и мы часто встречаем пробеги в 200-300 тыс. км и более. Но мнение это субъективное, и сейчас продолжают эксплуатацию успешные модели или качественно обслуженные автомобили. Про некоторые «ушедшие» иномарки мы уже не вспоминаем. Китайские машины за последнее время достаточно подтянулись в качестве. Даже сейчас можно встретить в такси или каршеринге автомобиль с пробегом более 100 000 км, поэтому надеемся, что китайские машины будут верой и правдой служить своим владельцам», – рассуждает заместитель генерального директора по VIP-направлению ГК «Автодом» Роман Тимашов.