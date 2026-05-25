Россияне стали реже брать автокредиты

НБКИ: выдача автокредитов в России уменьшилась в апреле на 9,5%

Количество выданных кредитов на новые и подержанные авто в апреле 2026 года составило 84,3 тыс. единиц, сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 9,5%. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года число выданных автокредитов немного выросло (+1,8%).

В сравнении с предыдущим месяцем уменьшился и объем выданных автокредитов — на 11,5%, до 125 млрд рублей. А по сравнению с аналогичным периодом 2025 года этот показатель вырос на 19,6%.

Наибольшее число автокредитов в регионах в апреле было выдано в Москве (5,91 тыс. единиц), Московской области (5,15 тыс. единиц), а также Татарстане (4,08 тыс. единиц), Санкт-Петербурге (3,88 тыс. единиц) и Краснодарском крае (3,2 тыс. единиц).

Как указали в НБКИ, количество выданных автокредитов уменьшилось после некоторого оживления в предыдущем месяце и в целом выдача продолжает оставаться на невысоком уровне. Директор по маркетингу бюро Алексей Волков объяснил, что это говорит о низком спросе на автокредиты из-за повышения утильсбора, высоких процентных ставок и общего подорожания автомобилей. При этом банки повышают требования к заемщикам.

Источник:  НБКИ
