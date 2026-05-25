Покупаем автомобиль: как выбрать компактный кроссовер на каждый день

Как выбрать кроссовер: главные требования к практичному городскому авто

Казалось бы, подобрать машину для города – проще простого. На деле автомобили В- и С-классов тут правят бал: компактный транспорт легче припарковать на забитых улицах, развернуться в тесном дворе, да и расход топлива у него заметно скромнее, чем у крупных собратьев.

Но при этом современные малолитражки вполне способны удивить простором. Взять хотя бы кроссовер – водитель ростом под 190 см сядет за руль без проблем, место для пассажиров сзади сохранится, а багажник без труда проглотит пакеты из супермаркета на всю семью.

Проблема, однако, в другом. Суровая российская реальность многих регионов такова, что низкий клиренс превращается в головную боль. Неровные дороги грозят пробитым поддоном, бампер рискует встретиться с бордюром, а зимой из сугроба во дворе можно и не выехать. Эксперты советуют присматриваться к моделям с дорожным просветом от 160 мм – это уже более осмысленный выбор.

Хотя, конечно, лучше всего рассматривать кроссоверы. Согласно статистике за 2025 год, почти 70% проданных в стране новых машин – именно SUV. И это не просто мода: например, российский Solaris HC встречается как в переднеприводном варианте, так и в полноприводном, причём у последнего клиренс составляет 190 мм, а конструкцию дополнили межосевой блокировкой.

Желание быть оригинальным и купить что-то редкое – понятно. Но если думать рационально, то популярные модели выигрывают по всем фронтам. Чем известнее машина в сервисах, тем доступнее и проще её обслуживание. Прагматики, как правило, выбирают проверенные временем экземпляры.

Кстати, современные технологии не всегда равно надежность. Турбомоторы дают больше мощности с того же литража, но за это приходится платить придирчивостью к маслу и бензину. Роботизированные коробки в целом неплохи, но иногда раздражают резкими переключениями.

Для тех, кто ставит во главу угла долговечность, логичнее смотреть на проверенные агрегаты: атмосферные двигатели и классические механики или гидромеханические автоматы. К примеру, в новом Solaris HC стоят только атмосферные моторы объемом 1,6 или 2 литра, а коробку передач можно выбрать – механику или традиционный автомат.

Обычно все смотрят на кондиционер, подогревы и подушки безопасности. Но есть опции, которые сильно повышают комфорт, хотя их часто упускают из виду. В топовых версиях того же Solaris HC, например, встречаются:- Интеграция с Apple CarPlay и Android Auto – удобно выводить приложения на большой экран.- Встроенная навигация с актуальными картами – смартфон не придется держать на зарядке из-за вечно работающего GPS.

- Контроль слепых зон: при включении поворотника на приборной панели появляется картинка с камеры.

- Заводская телематика: дистанционный запуск двигателя, проверка систем и отслеживание машины без внешних гаджетов.

При этом важно помнить не только о цене покупки, но и о дальнейшей эксплуатации. Расход на топливо, обслуживание и запчасти может сильно ударить по карману. В этом плане традиционно выигрывают авто российской сборки, сложнее обстоят дела с китайскими брендами и совсем тяжело – с марками, официально не представленными в стране.

И ещё один нюанс: некоторые моторы нормально переваривают АИ-92, и производитель это разрешает. Разница в цене – до 5 рублей с литра, а в масштабах года экономия выходит ощутимая.

Наконец, стоит подумать о перепродаже. Востребованные на вторичке модели не только дешевле содержать, но и легко продать без серьёзной потери в стоимости. Спрос на хорошо изученный кроссовер всегда будет, а вот с редкой машиной могут возникнуть сложности.

Главное – не поддаваться эмоциям. Импульсивные решения редко бывают удачными. Лучше потратить время на сравнение моделей и изучение рынка – тогда шанс купить идеальный автомобиль кратно возрастает.