Эти модели по параимпорту пользуются наибольшим спросом у россиян
Альтернативный импорт новых легковушек в Россию за четыре месяца вырос на 94%, сообщает глава «Автостата» Сергей Целиков.
Среди марок лидирует Toyota – 9210 машин (рост в два раза). На втором месте неожиданно мощно прибавившая Mazda – 6336 штук (в 6,5 раза больше). Замыкает тройку BMW с 4764 авто и скромной динамикой в 20%. Далее следуют Volkswagen, Audi, Mercedes-Benz, Geely, Honda, Kia и Skoda.
А вот в модельном зачете абсолютный лидер – Mazda CX-5: 5801 штука. Этот кроссовер обошел Toyota RAV4 (3327) и Toyota Highlander (3067).
В топ-5 также попали Audi Q5 (2268) и BMW X3 (1608). За ними расположились Skoda Superb, Volkswagen Tiguan, Geely Monjaro, Toyota Camry и Nissan Qashqai. Замыкают двадцатку Kia Seltos, Zeekr X9, RAM 1500, Volkswagen Teramont и Tharu, BMW X5, Lexus RX, Lynk & Co 900, Geely Galaxy Starship 7 и Honda CR-V.
